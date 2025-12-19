東京六大学リーグの東大は１９日、東大球場で今年最後の練習を行った。今秋は２勝を挙げたものの、２０１７年秋以来の勝ち点ゲットはならず。新主将の堀部康平内野手（３年＝船橋）は「来年こそ勝ち点を取る。それが大きな目標です」と言葉に力を込めた。オフシーズンは、チーム全体で例年以上に体力強化のトレーニングに取り組んでいる。「他大学より技術が劣り、フィジカルでも劣ってしまうと勝負にならない。フィジカルは、