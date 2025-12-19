阪神は１９日、ラファエル・ドリス投手と来季の選手契約を締結したことを発表した。背番号は今季の「８５」から前回在籍時に背負っていた「９８」に変更。年俸は今季の１０万ドル（約１５００万円）から６５万ドル（約１億円）に大幅アップした（金額は推定）。今季途中に６年ぶりにタテジマ復帰したベテランが来季も猛虎のために腕を振る。今季は２０登板し２勝２敗、５ホールド、防御率は１・９３だった。竹内副本部長は「今