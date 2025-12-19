みなさん、こんにちは。十束おとはです。今年最後のコラムです。2025年もあっという間でしたね。さて、師走も変わらず私はヲタク活動まっしぐら。今回は12月5〜7日に幕張メッセにて開催された東京コミコンと、12月25日まで開催中の『Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫』に初出展されているポケモンブースのレポートをお送りいたします！まずは、東京コミコンから。今年も多くのスターと、会場のファンたちの熱気で熱々だったコ