GLE/GLSに『ナイトエディション』追加メルセデス・ベンツ日本は、EセグメントSUVのGLEシリーズとフラッグシップSUVのGLSに新グレード『ナイトエディション』を追加、販売を開始した。【画像】メルセデス・ベンツGLE・GLS『ナイトエディション』のディテール全16枚『ナイトエディション』は、近年のメルセデス・ベンツ各モデルに限定車として用いられている名称で、主に『ナイトパッケージ』の採用などにより内外装のアクセントパ