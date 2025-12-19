2003年に解散したフォークロックバンド「たま」の元メンバーで、シンガー・ソングライターの石川浩司（64）が19日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。母が死去したことを報告した。石川は18日の午後9時33分にXを更新。「本日朝、母逝去。91歳。ジョークと山登りが好きな人でした」と母の死去を報告した。「ちょっと前に電話した時もマシンガントークでしたが、今月97歳の父がホームに入っちゃったことで安心しちゃったか