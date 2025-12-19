日本サッカー協会は19日に都内で会見を開き、来年6月11日開幕のW杯北中米大会で優勝を狙う日本代表が5月31日には国立競技場で国際親善試合を行うことを発表した。対戦相手は調整中。森保一監督（57）は注目のW杯メンバーの発表時期に言及し「（いつ発表するか）まだ決めていない。基本的にはW杯のメンバーでチームを編成して5月31日の試合に挑みたいと思っているが、チーム状況や、その時の感覚的なものもふまえて、そこ（5月3