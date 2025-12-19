母親とともに来日したタイ国籍の当時12歳の少女が東京のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、タイ警察の幹部は、台湾で拘束されている母親が来週にもタイに送還される見通しを明らかにしました。今年6月に来日したタイ国籍の当時12歳の少女は、東京・文京区のマッサージ店で性的なサービスを強いられていたとみられ、店の経営者・細野正之被告（52）が児童福祉法違反などの罪で起訴されています。少女を店に紹介した母親は