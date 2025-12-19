中国外務省は19日、日本の安全保障を担当する官邸関係者が「核保有すべき」という趣旨の発言をしたことに対し、「事実であれば事態は極めて深刻だ」と強い警戒感を示しました。中国外務省の報道官は19日午後の会見で、「日本の右翼保守勢力が軍国主義を復活させ、国際秩序の制約から脱却し、再軍事化を加速させる野心の高まりを反映している」「事実であれば、事態は極めて深刻だ」として強い警戒感を示しました。その上で、「日本