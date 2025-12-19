【ワシントン共同】AP通信によると、トランプ米政権は18日、移民に抽選で永住権（グリーンカード）を与える特別なビザ（査証）制度を停止した。同日遺体で見つかったブラウン大銃撃事件の容疑者が制度を利用して入国し永住権を取得していたとし、安全確保を理由に挙げた。国務省によると、日本も制度の対象国で、日本人も影響を受ける可能性がある。APによると、制度は多様性を推進するのが目的で、米国への移民が少ない国・地