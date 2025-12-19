阪神は19日、ラファエル・ドリス投手（37）との契約継続を発表した。85だった今季の背番号を変更し、セーブ王を獲得した前回在籍時の98になる。「2026年シーズンもタイガースでプレーする機会を与えてくれた球団の皆さまに感謝します。今年はシーズン途中からの加入になりましたが、私自身のキャリアで初めて優勝することができ、とても良い1年になりました。来年も藤川監督を胴上げできるように全力で腕を振ってチームに貢献