多くの機械式立体駐車場は、車高について1550mm以下という高さ制限があります。本記事では、車高1550mm以下でファミリーカーとしても使えるコンパクトカー、SUV、ステーションワゴン、ミニバンのおすすめ8車種をご紹介します。3列シート車もありますので、参考にしてください。【写真】全高1485-1505mmのこの車は…！？機械式立体駐車場のサイズ条件都市部に多い機械式立体駐車場。入庫できる車両のサイズ制限は駐車場ごとに異なり