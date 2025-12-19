瀬戸内地方は、高気圧に覆われて広く晴れています。夜も晴れの天気が続くでしょう。 20日は低気圧や湿った空気の影響で雲に覆われて、夜遅くからは雨の降る所がある見込みです。朝の最低気温は19日朝よりも大幅に高く、岡山と高松で6度、津山で4度でしょう。日中の最高気温は19日よりも高く、岡山で16度、津山で13度、高松で17度の予想です。 21日の午前は広く雨が降るでしょう。21日にかけて気温の高い傾向は続きそうです。 22