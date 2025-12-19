¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Ï¡¢Çò¡¢ÀÄ¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤½¤·¤Æ¡¢±§Ãè·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤«¤é13Ç¯¡Ä¡£½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¼ò°æË¡»Ò(54)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼°áÁõ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£15Æü¤ËÀÐÀî¸©¡¦¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¶âÂô¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡Öº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Ï¡¢Çò¡¢ÀÄ¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤½¤·¤Æ¡¢±§ÃèÊË¤¤¤¦¤µ¤®¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê°áÁõ¤ò