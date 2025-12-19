¡Ö¿ÈÂÎÃæ¤¢¤Þ¤ß¤¬¥º¥³¡¼¥ó¤È¡×¡Ö·Ú¥È¥é½÷»Ò¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄÍªµ®¤¬?°µ´¬¤Î¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È?¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¢¥µ¥¦¥Ê¤ÈÊ¸²½ºâ¤Î½É¿¹Ä¹¡×(½©ÅÄ¸©ÃË¼¯»Ô)¤òË¬¤Í¤¿»°ÅÄ¡£¸ÅÌ±²ÈÉ÷¤Î·úÊª¤Ç¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤Ë¹õ¤¤¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£¡ÖÂç¤­¤ÊÃ®¤Î¿åÉ÷Ï¤¤â¿¼¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¹¤®¤Þ¤·¤¿Ç®ÇÈ¤âÂô»³¤·¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤Æ¿ÈÂÎÃæ¤¢¤Þ