職場での「〇〇ちゃん」呼びをセクハラと認定した東京地裁の判決が大きな議論を呼んでいる。「それくらいでセクハラは厳しすぎる」「もう雑談もできないのか」といった反発の声も少なくない。一方で、判決文を読み解くと、一連の裁判の中で「〇〇ちゃん」呼びはあくまで事案の一つであり、複数の言動が重なった末の判断だったことも明らかになっている。 【画像】飲み会のセクハラ若い女性2人に腕を回し、満面の笑みを浮かべる