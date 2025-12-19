県警は、19日付で県警本部に勤務する警部補の男性が後輩の警察官に対し、パワーハラスメント行為を行ったとして『戒告処分』にしたと発表しました。 県警によりますと、2025年10月、県警本部に勤務する50代の男性警部補は2日間にわたり職場内で後輩にあたる男性警察官にキャビネットを叩くなどして威嚇し、「ボコボコにしてやるぞ」「自殺しろ」などと暴言を浴びせるなど脅迫したパワーハラスメント行為をしたとい