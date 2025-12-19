１９日午前９時半ごろ、北広島町中原で「子グマがわなにかかって鳴いている。わなの上にもう一頭いる」と目撃した人から役場に通報がありました。 職員が確認したところ、子グマとみられるクマがわなにかかっていたということです。 近くの住民「子がおれば親はついて動くと思う。早く捕まって欲しい」 現場周辺ではこれまでもクマの目撃情報が寄せられていて、北広島町が１８日にわなを２つ設置していました。 北広島町は近く