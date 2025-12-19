日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は17〜20日まで、昨年、そして今年のプロテスト合格者をメーンにした新人セミナーを行っている。19日にはその様子が報道陣に公開された。内容は協会の歴史や税金の知識、健康、コンプライアンスなど幅広く、ここで“社会人の基礎”を学ぶ。【写真】 石井忍コーチの謝罪文選手たちには最低2度の受講が義務付けられており、昨年合格した97期生も多数参加。今季、ルーキーイヤーながらメルセデス・ラ