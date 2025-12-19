日本ゴルフツアー機構（JGTO）は19日、2026年のトーナメント日程を発表した。3試合減となり、来年は22試合が開催される予定だ（調整中が3試合）。【動画】お見事！華麗な左打ちを披露するシブコそのなかで、プロアマ参加権を一般発売し、その収益をもとにして今年初開催された「前澤杯 MAEZAWA CUP」が、来年も開催することが発表された。今年同様、前澤友作氏所有のプライベートゴルフコース、MZ GOLF CLUB（千葉県）で行われる