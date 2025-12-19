岩井明愛&千怜ツインズのスタッフが公式インスタグラムを更新。JLPGAアワードの式典に向けて「準備をしているツインズのオフショット」を動画にまとめて投稿した。【動画】お揃いのスーツにも細やかなこだわりを見せた岩井明愛&千怜動画はベッドに腰掛けてギターを弾く明愛の姿からスタート。その時、千怜は大きな鏡の前に座り、女性スタッフからメイクを受けていた。やがてシャツに着替え、自分でピアスのチェックを始め