ティーチングプロA級の三浦桃香が自身のインスタグラムを更新。冬らしさ満点の“雪だるまコーデ”を披露した。【写真】松田鈴英＆鶴岡果恋の貴重な2ショット！ ミニスカコーデに絶賛の嵐三浦は投稿で「雪だるまコーデ」とつづり、さらに「ANEW GOLFのウェアが可愛すぎて毎朝楽しみ」と、愛用しているゴルフウェアのお気に入りポイントを明かしている。公開された写真は1枚。ゴルフ場で撮影された全身ショットで、黒のミニスカート