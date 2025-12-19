阪神は１９日、ラファエル・ドリス投手と来季の選手契約を締結したことを発表した。１年契約で年俸は６５万ドル（約１億円）で背番号は「９８」に変更となった。（金額は推定）ドリスは球団を通じ「２０２６年シーズンもタイガースでプレーする機会を与えてくれた球団の皆様に感謝します。今年はシーズン途中からの加入になりましたが、私自身のキャリアで初めて優勝することができ、とても良い１年となりました。来年も藤川監