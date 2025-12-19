「フィギュアスケート・全日本選手権」（１９日、国立代々木競技場）２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会が開幕し、男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われた。ＧＰファイナル銀メダリストで、すでに２大会連続代表入りが濃厚な状況の２２年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝は、上々の演技で１０４・２７点をマークし首位発進。２連覇へ好発進となった。一方でＧＰファイナル銅メ