演出家のテリー伊藤（75）が、19日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の憧れの車との再会を果たした。【動画】「今はこんな繊細な車作れない」テリー伊藤が55年間憧れ続けた、いすゞ“名車”の全貌テリーは行きつけの中古車販売店を訪れ、「55年くらい前からずっと買いたい買いたいって言ってる車があります」といすゞ『117クーペ』を紹介した。在庫車両は、同車の中でも希少な初期型ハンドメイドモデル。共演の盟友