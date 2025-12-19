東京市場まとめ 1.概況 前日の米国市場で主要3指数が揃って反発した流れを受け、日経平均は386円高の49,387円で、反発して寄付きました。11月の米CPI（消費者物価指数）が市場予想を下回ったことで、FRB（米連邦準備制度理事会）による追加利下げへの期待が高まり、ハイテク株を中心に買い戻しが進みました。前場の日経平均は徐々に上げ幅を拡大する展開となり、567円高の49,568円で前引けとなりました。後場寄り前には、注目さ