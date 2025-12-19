陸上自衛隊立川駐屯地（東京都立川市）は１８日、東部方面航空隊所属のヘリコプター１機が静岡県三島市上空でレーザー照射を受けたと発表した。搭乗していた３人にケガはなく、機体の損傷もなかった。発表によると、１７日午後６時５０分頃、多用途ヘリコプター「ＵＨ―１Ｊ」に緑色の光が１分ほど向けられた。浜松飛行場での離着陸訓練を終え、立川駐屯地に戻る途中だった。現場付近では１６日にも、陸自第１ヘリコプター団