浜松オートのG1「第67回スピード王決定戦」は、19日に3日目が行われた。スポニチ公式スポンサーの岩見貴史（41＝飯塚）が、10Rで快勝。3日目にして待望のシリーズ初白星ゲットに成功した。初日4着、2日目2着とリズムを上げてきており、準決勝戦以降へモチベーションも充実一途だ。「8番の人（金子大輔）を振り切れたし、エンジンはいい」と同期の猛追を許さなかったレース内容に満足げ。「手前が上向いたのが大きい。少しだ