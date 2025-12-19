北海道新幹線の延伸区間、新函館北斗―札幌の建設費が、2兆3千億円から最大で3兆5千億円程度に膨らむことが19日、分かった。資材価格の高騰に加え、工事が長期化し、材料費や人件費などが見通しより増えるため。建設主体の鉄道建設・運輸施設整備支援機構が試算した。延伸区間の建設費は、JRが支払う施設の貸付料を充てた上で、残りを国と沿線自治体が2対1の割合で負担している。自治体の支出額も膨らむ可能性がある。最大1