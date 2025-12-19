JR旅客6社は19日、通信制高校のサポート校に通う生徒への通学定期券販売を、2026年度以降も継続すると発表した。当初、文部科学省の省令改正に合わせてサポート校を通学定期の対象から外すことを決めたが、学校や生徒からの反発を受け方針転換。文科省やJR各社が取り扱いを協議していた。サポート校は、通信制高校の生徒に対して学習面や生活面の支援を行う施設。文科省は22年4月、省令を改正してサポート校を「学習等支援施設