来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。双子の山口兄弟は重要区間か日大は最下位の２０位に終わった前回の屈辱をバネに、成果を積み上げてきた。予選会を４位で突破し、全日本でも１０位に食い込んだ。予選