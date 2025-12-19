（資料写真）来季Ｊ２の湘南は１９日、Ｊ２いわきに期限付き移籍していたＭＦ柴田壮介（２４）が同クラブに完全移籍すると発表した。「この決断に至るまで、長い時間悩んだ。今の自分には、まだ結果と実績を積み重ね、成長し続ける必要があると感じた」などとコメントした。湘南の育成組織出身で２０１９年にトップ昇格。富山、八戸を経て、昨季途中からいわきに所属していた。