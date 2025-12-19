ジャパンショッピングツーリズム協会(JSTO)は12月15日、免税制度の経済的影響に関する独自調査の結果を発表した。同調査は外部の独立した調査機関に委託し、客観的データに基づく分析を実施した。ジャパンショッピングツーリズム協会○免税制度廃止による恒久的な影響本調査は、訪日外国人観光客向け消費税免税制度(TFS、正式名称「輸出物品販売場制度」)を「維持した場合」と「廃止した場合」の2つのシナリオを比較し、日本経済へ