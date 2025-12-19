大谷翔平も山本由伸も敵じゃない――。サイ・ヤング賞投手そろい踏みに米国ファンが来年３月のＷＢＣ優勝を確信したと米メディアが報じた。１８日（日本時間１９日）、２年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞しているタイガースのタリク・スクバル投手（２９）の米国代表としてのＷＢＣ出場が決まった。すでに出場を表明していたナ・リーグ同賞パイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）とサイ・ヤング賞そろい踏みと