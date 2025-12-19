文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―12月19日（金）配信分― この時期は銀行も混んでいます。順番を待っていると大声が聞こえてきました。「字が汚いから読めないって、それは明らかにマイノリティに対する差別だよ！」受付窓口で女性行員を怒鳴りつける男性。50代半ばく