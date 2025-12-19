FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは12月19日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「ファイナル！クリスマスセール」を開始した。12月26日15時まで。FRONTIERのクリスマスセール期間限定のパソコン特価セール。ゲーマー人気の高いGPUを中心にエントリーからハイエンドクラスまで幅広いラインナップでゲーミングPCを特価販売する。なお、昨今のメモリ半導体不足などを受け、同社