お騒がせ女子プロレスラー?ことウナギ・サヤカ（３９）が、自主興行「殿はご乱心〜藍、聖夜してますか〜」（２５日、新宿フェイス）の全対戦カードを発表した。８月から７か月連続で自主興行を開催するウナギは、第５弾となった同大会のメインで今月２８日に現役を引退する優宇と対戦する。この他全対戦カードが決定しウナギが見どころを明かした。まず第１試合ではウナギ率いる「ぱぱぱ令和パーティー」の関口翔、笹村あや