文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「佳子・純子のお天気気象転結」。気象予報士の伊藤佳子記者・鈴木純子アナウンサーが、毎日にちょっと役立つお天気情報をお届けしている。この記事では全文をご紹介。

▼12月19日配信号担当伊藤佳子

「これまでにない大変更」と言われる、新しい防災気象情報が今週発表されました。何がどう変わるのか？

△新しい防災気象情報