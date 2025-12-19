文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。この記事では全文を紹介する。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼12月19日配信号担当水谷加奈アナウンサー 新番組が10月から始まりました。一蔵さんの明るい盛り上げキャラは皆さんご存知の通り。 先日、伊東四朗さんがゲストで来てくださいましたが、一蔵さんの番組の雰囲気を見ていると「あっぱれ土曜ワイド」の頃を思い出す