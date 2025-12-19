【モデルプレス＝2025/12/19】女優の加藤史帆が2025年12月19日、都内で開催されたフジテレビ系スペシャルドラマ『ドビュッシーが弾けるまで』（同月24日22時〜）記者会見に出席。日向坂46として活動していた時代を振り返る場面があった。【写真】元日向坂メンバー、卒セレでの青ドレス姿が可愛すぎ◆加藤史帆、日向坂46時代回顧匠（INI・尾崎匠海）の恋人・ゆりあを演じた加藤は「日向坂46にいたときは、歌番組やバラエティでフジ