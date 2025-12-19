三重県内で警察官をかたる電話をきっかけに、現金をだまし取られる特殊詐欺事件が2件相次ぎました。被害総額は2件合わせて4800万円を超えています。 警察によりますと、11月、菰野町に住む60代男性の携帯電話に、電話会社の職員を名乗る男から「あなた名義で複数の電話番号が契約されている」「携帯が使えなくなる」などと電話がありました。 その後、長野県警の警察官を名乗る男から「詐欺の容疑がかけられている」「