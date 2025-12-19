親族の女性に灯油をかけ、火をつけて殺害しようとしたとして逮捕されていた男性が、不起訴処分になりました。男性(59)は11月27日、岐阜県大野町の住宅で親族の女性に灯油をかけ、火をつけて殺害しようとした殺人未遂の疑いで逮捕されていました。岐阜地検は12月18日付けで「捜査の結果、殺意を認められる十分な証拠が得られず、手に持ったライターを示し脅迫罪が成立すると判断した」とした一方、諸般の事情を考慮して