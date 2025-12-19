ナイジェリア出身のシンガー・ソングライター、ティワ・サヴェージ（Tiwa Savage）。1980年生まれの彼女は、20年以上にわたるキャリアを誇り、バーナ・ボーイらと並んでアフロビーツを世界へと押し広げてきた立役者だ。ビヨンセをはじめ英米のビッグネームとの共演も果たしながら、同ジャンルの黎明期における数少ない女性アーティストとして、常に新たな道を切り拓いてきた。約5年ぶりに発表されたニューアルバム『This Ones Pers