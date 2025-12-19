AI企業のAnthropicは自動販売機に自社製AIを組み込んで経営を任せる「Project Vend」という実験を行っています。2025年6月の初期報告に続いて、2025年12月18日には機能改善などを取り入れたフェーズ2の実験結果が公開されました。また、実験にはウォール・ストリート・ジャーナルも参加しており、ジャーナリストらの独創的なプロンプトによってAIが混乱に陥ってしまう様子が報告されています。Project Vend: Phase two \ Anthropic