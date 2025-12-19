ドル円１５６．３０近辺、ユーロドル１．１７１５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は156.30近辺、ユーロドルは1.1715近辺で推移している。ドル円は、植田日銀総裁会見が継続するなかで円安の動きが優勢になっている。一時156.44レベルまで高値を伸ばしたあと、売買交錯も足元の水準に落ち着いている。 ユーロドルは本日これまでのレンジ1.1709-1.1729の中で、やや軟調に推移している。 USD