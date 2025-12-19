アジア・コモディティ騰落率ランキング＝12/19営業日時点＝ 上海銅 -0.03％ 上海異形鉄筋 -0.16％ 大連とうもろこし -0.27％ 上海重油 -1.02％ 上海ゴム -1.16％ 大連ポリエチレン -1.79％ ＊数値は前日比％