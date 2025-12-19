ドル円一時１５６．５６レベル、１２月１０日以来のドル高・円安水準＝ロンドン為替 植田日銀総裁会見を終了し、ドル円が一段高となっている。一時156.56レベルと、１２月１０日以来のドル高・円安水準となった。総裁は市場の関心事である「中立金利の推計水準」「円相場動向」などについて明言を差し控えた。次回利上げについての示唆も得られなかった。 USD/JPY156.55