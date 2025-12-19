◇フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第１日（１９日、東京・代々木第一体育館）２６年ミラノ・コルティナ五輪の日本代表を決める全日本選手権が開幕。男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、初優勝を目指す佐藤駿（エームサービス・明大）は８７・９９点だった。最初の４回転ルッツが３回転になり、勢いをつけられず。その後のジャンプはすべて決めたものの、得点は伸びなかった。「い