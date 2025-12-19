（徳増 ないる キャスター）「ことしの年末年始、皆さんはどのように過ごすのでしょうか。街の皆さんに聞いてきます」（70代）「年末はね、旅行。広島方面。子どもたちが連れてってくれる」（20代）「サービス業なので、ずっと仕事ですね。ゲームセンターで働いています。かなりお客さんいらっしゃいますね。大晦日がお休みなので、今、千葉にいるけど帰ってくる予定です」Q.何が一番楽しみですか？「お母