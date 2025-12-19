俳優の國村隼、女優の片平なぎさが１９日、東京・台場のフジテレビで、２４日放送の同局系スペシャルドラマ「ドビュッシーが弾けるまで」（後１０時）の完成披露試写会を行った。脚本家・石田真裕子氏による書き下ろし。妻を亡くしてふさぎ込む男性とピアニストになる夢を諦めた青年が、ピアノとウイスキーを通じて心を通わせるストーリー。ドラマの撮影をきっかけにピアノを始めた國村は「大変でしたね。鍵盤というのを触る