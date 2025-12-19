Ｊ１の横浜ＦＭが神戸のＧＫ坪井湧也を完全移籍で獲得することが１９日、発表された。坪井は中大から２０２２年に神戸に加入。今季はＪ２大宮に期限付き移籍を果たしたが、出場はなかった。坪井はクラブを通じて「横浜Ｆ・マリノスに関わるすべての皆さま、初めまして。ヴィッセル神戸から加入することになりました、坪井湧也です。歴史と伝統のあるこのクラブで戦えることを本当にうれしく思います。横浜Ｆ・マリノスの魅力で